Рация Yaesu VX-6R
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- Процент выхода из строя современных радиостанций не велик. Однако, когда это требуется, мы обеспечиваем полное сопровождение.
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Основные характеристикиОсновные характеристики
|Диапазон частот, МГц
|
TX:
50-54
146-174
420-470
RX:
0,5-998.990
|Выходная мощность передатчика, Вт
|до 5
|Вид модуляции (стандарт связи)
|AM + FM
Комплектация
|Комплектация
Радиостанция Yaesu VX-6R
Yaesu VX-6R - это портативная мультидиапазонная радиостанция. Она имеет частоты на приём (0,5-998.990 МГц) и частоты на передачу (50-54 / 146-174 / 420-470 МГц). Также в ней есть такие характеристики как: более 1000 каналов памяти, мощность до 5 Вт, дисплей с подсветкой, клавиатура, защита по стандарту JIS-7 и аккумулятор Li-Ion 1250 мАч.
Yaesu VX-6R имеет функцию ARTS™ которая оповещает с помощью сигнала о том, что в радиусе приёма есть радиостанция с аналогичным функционалом. Помимо всего прочего радиостанция оповестит пользователя если он вышел из зоны связи на более чем 2 минуты. Кроме того она защищена по стандартe JIS-7 что позволяет радиостанции погружаться на 1 метр под воду до 30 минут без повреждений.
Yaesu VX-6R имеет полноценную клавиатуру, дисплей с подсветкой, память на <1000 каналов, WIRES™, CTCSS/DCS кодирование и эргономичный корпус прорезиненный корпус. Подойдёт как для любителей, так и для профессионалов.
Особенности Yaesu VX-6R:
- ARTS™
- WIRES™
- Дисплей с подсветкой
- Клавиатура
- Блокировка клавиатуры
- Аккумулятор Li-Ion 1250 мАч
- Возможность питания от внешнего источника
- Режим сохранения энергии
- CTCSS/DCS кодирование
- Автоматическое определение репитерного сдвига - ARS
|Производитель
|Yaesu
|Диапазон частот, МГц
|
TX:
50-54
146-174
420-470
RX:
0,5-998.990
|Количество частотных каналов
|1000
|Выходная мощность передатчика, Вт
|до 5
|Чувствительность, мкВ (с/ш)
|0,16 мкВ (12 дБ SINAD)
|Шаг сетки частот, кГц
|5/10/12,5/15/20/25/50/100
|Вид модуляции (стандарт связи)
|AM + FM
|Тип шумоподавителя
|регулируемый SQ
|Напряжение питания, В
|7,4
|Звуковая мощность динамика, мВт
|200
|Тип антенного разъёма
|SMA-гнездо
|Диапазон рабочих температур, °С
|-20 ... +60
|Размеры, мм
|58x89x28.5
|Масса, гр
|270
|Тип
|Портативная
|Цитата
|Евгений пишет:
Точно передает на 50МГц?
Точно передает на 50МГц?
|Цитата
|Гость пишет:
А ПОЧЕМУ СОВСЕМ НЕ ПОДХОДЯТ???
СОБРАЛСЯ ПОКУПАТЬ ДЛЯ ДОРОГИ, И ЧТОБЫ ВСЕХ СЛЫШАТЬ....!
А КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ С ТАКИМ ФУНКЦИОНАЛОМ И ОБЩЕНИЕМ С ДАЛЬНОБОЯМИ??????
Для общения с дальнобоями нужна рация диапазона Си-Би 27 МГц со стационарной установкой в автомобиль.
Специально подобрано силами наших специалистов для данной модели
970 руб
Под заказ
2 000 руб
Под заказ
1 690 руб
Под заказ
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Контакты: 8 (495) 6642286 многоканальный
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Срок доставки: от 3 до 5 дней