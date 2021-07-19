Москва

Офисы: Москва / Санкт-Петербург
Оплата и доставка Как купить? Гарантия и сервис
Корзина

0
Моя корзина (0) Отложенные товары (0)
Минимальная стоимость заказа составляет 1500. Для оформления заказа вам необходимо добавить товары на сумму 1500.

Ваша корзина пуста. Выберите интересующие вас товары в каталоге

В настоящий момент у вас нет отложенных товаров

Моя корзина (0) Отложенные товары (0)
Минимальная стоимость заказа составляет 1500. Для оформления заказа вам необходимо добавить товары на сумму 1500.

Ваша корзина пуста. Выберите интересующие вас товары в каталоге

В настоящий момент у вас нет отложенных товаров


0
Избранное

Список избранного пуст

Избранное

Список избранного пуст

К сравнению:
0

Выберите в каталоге товары и воспользуйтесь опцией добавить к сравнению

+7 (495) 664-22-86
Перезвоните мне
Оптовый прайс
/
8 (495) 664-22-86 Заказать звонок
Запросить прайс
Рация Yaesu VX-6R

Рация Yaesu VX-6R

Артикул: 000885
Рейтинг:
Рация Yaesu VX-6R Рация Yaesu VX-6R. Фото N2 Рация Yaesu VX-6R. Фото N3 Рация Yaesu VX-6R. Фото N4 Рация Yaesu VX-6R. Фото N5
21 080 руб
В наличии: 35 шт.
Коммерческое предложение
Дополнительные услуги
Подробнее
  • В программировании радиостанций существует масса нюансов. Нашим заказчикам мы гарантируем 100% удовлетворение их требований и отлично настроенную аппаратуру.
Подробнее
  • Для первичного сбора данных и для подбора оптимального оборудования для решения ваших задач наши инженеры приедут к вам на объект и проведут комплексное исследование ваших потребностей для достижения наилучшего результата
Подробнее
  • От качества пусконаладочных работ при запуске системы радиосвязи зависит успех в реализации рабочих процессов компании и надёжность работы оборудования.
Подробнее
  • Получение частот для системы связи - особенная тема, в которой мы обеспечиваем полное содействие нашим заказчикам до достижения положительного результата.
Подробнее
  • Процент выхода из строя современных радиостанций не велик. Однако, когда это требуется, мы обеспечиваем полное сопровождение.
Основные характеристики
Диапазон частот, МГц TX:
50-54
146-174
420-470

RX:
0,5-998.990
Выходная мощность передатчика, Вт до 5
Вид модуляции (стандарт связи) AM + FM
Комплектация
  • Радиостанция Yaesu VX-6R
  • Антенна YHA-67
  • Аккумулятор 1250 мАч FNB-80LI
  • Зарядное устройство от сети 220В
  • Поясная клипса
  • Ремешок на руку
  • Документация
    		•
    • Описание
    • Характеристики
    • Отзывы и вопросы 61
    • Инструкции и софт
    • Сертификаты

    Радиостанция Yaesu VX-6R

    Yaesu VX-6R - это портативная мультидиапазонная радиостанция. Она имеет частоты на приём (0,5-998.990 МГц) и частоты на передачу (50-54 / 146-174 / 420-470 МГц). Также в ней есть такие характеристики как: более 1000 каналов памяти, мощность до 5 Вт, дисплей с подсветкой, клавиатура, защита по стандарту JIS-7 и аккумулятор Li-Ion 1250 мАч.

    Yaesu VX-6R имеет функцию ARTS™ которая оповещает с помощью сигнала о том, что в радиусе приёма есть радиостанция с аналогичным функционалом. Помимо всего прочего радиостанция оповестит пользователя если он вышел из зоны связи на более чем 2 минуты. Кроме того она защищена по стандартe JIS-7 что позволяет радиостанции погружаться на 1 метр под воду до 30 минут без повреждений.

    Yaesu VX-6R имеет полноценную клавиатуру, дисплей с подсветкой, память на <1000 каналов, WIRES™, CTCSS/DCS кодирование и эргономичный корпус прорезиненный корпус. Подойдёт как для любителей, так и для профессионалов.

    Особенности Yaesu VX-6R:

    • ARTS™
    • WIRES™
    • Дисплей с подсветкой
    • Клавиатура
    • Блокировка клавиатуры
    • Аккумулятор Li-Ion 1250 мАч
    • Возможность питания от внешнего источника
    • Режим сохранения энергии
    • CTCSS/DCS кодирование
    • Автоматическое определение репитерного сдвига - ARS
    Инструкция и софт для радиостанции Yaesu VX-6R
    При заказе Yаеsu VX-6R обязательно ознакомьтесь с её характеристиками. Цена на Есу ВИкс-6Р включает НДС и актуальна для частных и юридических лиц. Официальное название товара – Yaesu VX-6R, именно так и будет оформлена Ваша покупка.
    Производитель Yaesu
    Диапазон частот, МГц TX:
    50-54
    146-174
    420-470

    RX:
    0,5-998.990
    Количество частотных каналов 1000
    Выходная мощность передатчика, Вт до 5
    Чувствительность, мкВ (с/ш) 0,16 мкВ (12 дБ SINAD)
    Шаг сетки частот, кГц 5/10/12,5/15/20/25/50/100
    Вид модуляции (стандарт связи) AM + FM
    Тип шумоподавителя регулируемый SQ
    Напряжение питания, В 7,4
    Звуковая мощность динамика, мВт 200
    Тип антенного разъёма SMA-гнездо
    Диапазон рабочих температур, °С -20 ... +60
    Размеры, мм 58x89x28.5
    Масса, гр 270
    Тип Портативная
    Отзывы и вопросы на «Рация Yaesu VX-6R»
    Страницы: 1 2 3 4 5 ... 13 След.
    Александр
    19.07.2021 10:53:24
    Добрый день, аккумуоятор съёмный? Есть ли возможность замены и приобретение дополнительного?
    Ответить
    Krikam.Net
    15.03.2021 16:25:28
    Цитата
    Евгений пишет:
    Точно передает на 50МГц?
    Точно.
    Ответить
    Евгений
    15.03.2021 15:37:45
    TX: 50-54

    Точно передает на 50МГц?
    Ответить
    Сергей Гость
    22.01.2021 10:26:10
    привет для высоких гор нужна надежная и связь со спасателями.
    Ответить
    Krikam.Net
    15.06.2020 08:09:41
    Цитата
    Гость пишет:
    А ПОЧЕМУ СОВСЕМ НЕ ПОДХОДЯТ???
    СОБРАЛСЯ ПОКУПАТЬ ДЛЯ ДОРОГИ, И ЧТОБЫ ВСЕХ СЛЫШАТЬ....!
    А КАКИЕ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ  С ТАКИМ ФУНКЦИОНАЛОМ  И ОБЩЕНИЕМ С ДАЛЬНОБОЯМИ??????
    Потому что технические характеристики радиостанции не позволяют осуществлять передачу на диапазоне 27 МГц.
    Для общения с дальнобоями нужна рация диапазона Си-Би 27 МГц со стационарной установкой в автомобиль.
    Ответить
    Страницы: 1 2 3 4 5 ... 13 След.
    Написать свой отзыв
    Загрузить файл или картинкуПеретащить с помощью Drag'n'drop
    Перетащите файлы
    Ничего не найдено
    Защита от автоматических сообщений
    Инструкции

    Инструкция для радиостанции Yaesu VX-6R

    Сервис-Мануалы

    Сервис-мануал для радиостанции Yaesu VX-6R (Английский)

    Софт для программирования Yaesu VX-6R

    Сертификат можно получить по электронной почте support@krikam.net
    Больше раций с аналогичными характеристиками
    Портативные рации Yaesu Портативные рации to-4000 Безлицензионные портативные рации Двухдиапазонные портативные рации Мульти-Бэнд портативные рации (0,1-1000 МГц) Портативные рации AM + FM диапазона Портативные рации to-4000
    Пункты выдачи в г.Москва
    Самовывоз

    Адреса: г. Москва, ул. Народного Ополчения, д. 34, стр.8 (проход через строение 3)

    Контакты: 8 (495) 6642286 многоканальный

    Режим работы: пн-пт: с 10:00 до 18:00,

    Срок доставки: от 3 до 5 дней

    21 080 руб
    В наличии: 35 шт.
    Коммерческое предложение
    Доставка
    Ваш город: Москва
    Доставка: от 3 до 5 дней
    Самовывоз: Есть самовывоз
    Гарантия

    Гарантия 12 месяцев на все радиостанции и на ретрансляторы.

    На проверку и возврат оборудования* 2 недели

    Все условия
    Оплата
    Юридическим лицам
    Сопроводительная документация
    - Выделенный менеджер
    - Техническая поддержка
    - Товар на заказ
    А для организаций, зарегистрированных на сайте
    - Первая очередь в оформлении заказа,
    - Специальные цены.
    Регистрация