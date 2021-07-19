Рация Yaesu VX-6R

Радиостанция Yaesu VX-6R

Yaesu VX-6R - это портативная мультидиапазонная радиостанция. Она имеет частоты на приём (0,5-998.990 МГц) и частоты на передачу (50-54 / 146-174 / 420-470 МГц). Также в ней есть такие характеристики как: более 1000 каналов памяти, мощность до 5 Вт, дисплей с подсветкой, клавиатура, защита по стандарту JIS-7 и аккумулятор Li-Ion 1250 мАч.

Yaesu VX-6R имеет функцию ARTS™ которая оповещает с помощью сигнала о том, что в радиусе приёма есть радиостанция с аналогичным функционалом. Помимо всего прочего радиостанция оповестит пользователя если он вышел из зоны связи на более чем 2 минуты. Кроме того она защищена по стандартe JIS-7 что позволяет радиостанции погружаться на 1 метр под воду до 30 минут без повреждений.

Yaesu VX-6R имеет полноценную клавиатуру, дисплей с подсветкой, память на <1000 каналов, WIRES™, CTCSS/DCS кодирование и эргономичный корпус прорезиненный корпус. Подойдёт как для любителей, так и для профессионалов.

Особенности Yaesu VX-6R: